Татьяны смогут бесплатно посетить Исторический музей в Москве 25 января

Чтобы увидеть такой экспонат, как сабля Наполеона, и многое другое, нужно будет показать любой документ, удостоверяющий личность.

Исторический музей в Москве подготовил специальный подарок для всех Татьян: 25 января обладательницы имени смогут бесплатно посетить учреждение. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Чтобы увидеть такие экспонаты, как сабля Наполеона, Rolls-Royce Владимира Ленина, личные вещи царей, и многое другое, нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Существует единственное ограничение — нужно успеть с 10 до 21 часа, поскольку потом музей закрывается. Отметим, что эта акция проводится впервые.

Напомним, после подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета Татьянин день отмечался как день рождения вуза, а позднее стал праздником всех студентов. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества.