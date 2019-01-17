СБУ проводит обыски у адвоката Вышинского

Доманский уверен, что таким образом силовики пытаются морально дестабилизировать его перед слушанием по делу журналиста.

Сотрудники СБУ проводят обыски у адвоката главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского — Андрея Доманского. Об этом сообщил сам юрист.

— У меня дома сейчас в Киевской области, в офисе и, как я понимаю, у моего помощника дома сейчас проводятся обыски… — приводит слова Доманского РИА "Новости".

Адвокат уверен, что СБУ таким образом пытается морально дестабилизировать его, так как сейчас он в Херсоне, где Вышинскому избирают меру пресечения.

По его словам, в СБУ объяснили свои действия решением прокуратуры.

В мае СБУ задержала главного редактора агентства РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, которому были предъявлены обвинения в госизмене, а позже и в незаконном обороте оружия. Через несколько дней он был арестован Херсонским городским судом на два месяца, однако позже эта мера пресечения продлевалась, последний раз — в декабре 2018 года. Сегодня суд в очередной раз рассматривает возможность продления содержания под стражей журналиста.