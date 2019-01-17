В России подскочили цены на большинство моделей марки Lexus

Специалисты выяснили, что стоимость изменилась на сумму от 67 до 158 тысяч рублей.

В январе произошло подорожание новых автомобилей компании Lexus на российском рынке. Об этом сообщают по результатам исследования специалисты портала "Цена авто".

Как отмечается, цены изменились на сумму от 67 до 158 тысяч рублей. Подорожание коснулось 16 из 19 представленных на рынке моделей.

Меньше всего подорожали кроссоверы Lexus NX и RX — от 67 до 132 тысяч рублей и от 74 до 98 тысяч рублей соответственно. Lexus GX 460 стал дороже на 98 тысяч рублей, а флагманские модели LX прибавили от 134 до 144 тысяч рублей.

Седаны Lexus ES 200 и ES 250 подорожали на 84 тысячи рублей, а ES 350 — на 124 тысячи рублей. Седаны Lexus LS 350 и LS 500 подорожали больше всего — на 133 и 158 тысяч рублей соответственно.

Прошлое массовое подорожание автомобилей компании Lexus произошло в ноябре.