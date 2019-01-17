Посетители павильона МЦД выиграли более пяти тысяч макетов поезда "Иволга"

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Посетители павильона МЦД выиграли более пяти тысяч макетов поезда "Иволга"

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Поезд "Иволга", который будет курсировать на первых двух маршрутах МЦД. Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москва

После осмотра экспозиции каждый посетитель может принять участие в викторине на знание проекта и получить приз.

Посетители демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД) выиграли более пяти тысяч макетов поезда "Иволга". Побороться за приз можно было, приняв участие в викторине на знание проекта.

— Если наши гости правильно отвечают на все вопросы, то получают макет поезда "Иволга", который могут унести домой, — отметили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Там подчеркнули, что с мини-поездом уходит каждый второй. Посетителями павильона с момента его открытия (21 декабря 2018 года) стали более десяти тысяч человек.

Демонстрационный павильон расположен на площади Киевского вокзала и работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Вход свободный.

Напомним, два первых диаметра МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск будут запущены уже в конце 2019-го — начале 2020-го. Затем планируется ввести ещё три линии МЦД.

Как сообщалось ранее, оплатить проезд на МЦД можно будет при помощи банковской карты или смартфона.

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