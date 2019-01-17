Посетители павильона МЦД выиграли более пяти тысяч макетов поезда "Иволга"

Посетители демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД) выиграли более пяти тысяч макетов поезда "Иволга". Побороться за приз можно было, приняв участие в викторине на знание проекта.
— Если наши гости правильно отвечают на все вопросы, то получают макет поезда "Иволга", который могут унести домой, — отметили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Там подчеркнули, что с мини-поездом уходит каждый второй. Посетителями павильона с момента его открытия (21 декабря 2018 года) стали более десяти тысяч человек.
Демонстрационный павильон расположен на площади Киевского вокзала и работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Вход свободный.
Напомним, два первых диаметра МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск будут запущены уже в конце 2019-го — начале 2020-го. Затем планируется ввести ещё три линии МЦД.
Как сообщалось ранее, оплатить проезд на МЦД можно будет при помощи банковской карты или смартфона.
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