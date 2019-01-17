Выкручивала уши и била. Воспитательницу наказали за издевательства над малышами

Также, чтобы заставить трёхлетнюю девочку поесть, педагог сильно растягивала ей рот руками.

В Оренбургской области воспитательницу детского сада приговорили к обязательным работам за издевательство над малышами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Было доказано, что женщина жестоко обращалась с маленькими подопечными: выкручивала им уши, била и оскорбляла детей за непослушание. Заставляя трёхлетнюю малышку поесть, педагог сильно растягивала ей рот руками. Ещё одного воспитанника воспитательница вывела на середину комнаты, взяла за ноги, перевернула и держала некоторое время вниз головой.

Женщина свою вину так и не признала, однако суд встал на сторону детей. Воспитательницу приговорили к 320 часам обязательных работ и лишили права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.