В Петербурге у детского омбудсмена украли деньги с трёх карт Сбербанка

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В Петербурге у детского омбудсмена украли деньги с трёх карт Сбербанка

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Фото: © L!FE

В общей сложности Светлана Агапитова лишилась 297 тысяч рублей менее чем за месяц.

Детский омбудсмен Санкт-Петербурга Светлана Агапитова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает 78.ru.

Уполномоченный по правам ребёнка обратилась в полицию Центрального района города с заявлением о списании денег с её банковских карт. По словам Агапитовой, в период с 18 декабря до 15 января с трёх её карт, выпущенных Сбербанком, неизвестные списали 297 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.

Ранее Лайф писал об исчезновении денег с кредитных карт Сбербанка.

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