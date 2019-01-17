В Петербурге у детского омбудсмена украли деньги с трёх карт Сбербанка

Детский омбудсмен Санкт-Петербурга Светлана Агапитова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает 78.ru.
Уполномоченный по правам ребёнка обратилась в полицию Центрального района города с заявлением о списании денег с её банковских карт. По словам Агапитовой, в период с 18 декабря до 15 января с трёх её карт, выпущенных Сбербанком, неизвестные списали 297 тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.
Ранее Лайф писал об исчезновении денег с кредитных карт Сбербанка.
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