Всех подкинуло ударной волной. СК показал видео взрыва на заводе в Ленобласти

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Всех подкинуло ударной волной. СК показал видео взрыва на заводе в Ленобласти

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Рабочие до последнего момента находились рядом с горящим зданием и бросились бежать только перед самым взрывом.

Следственный комитет РФ обнародовал видео с камеры наблюдения на заводе в городе Кингисеппе Ленинградской области. В её объектив попал сам момент взрыва, прогремевшего накануне.

На этих кадрах видно, что, пока внутри здания бушевал пожар, рядом было много людей. В определённый момент они, очевидно, поняли, что становится слишком опасно, и бросились бежать. В этот момент и произошёл взрыв.

Напомним, взрыв на заводе "Полипласт" в городе Кингисепп произошёл накануне примерно в полдень. Пострадало четыре человека. У них вторичные раны от разлетавшихся обломков здания. СК возбудил уголовное дело.

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