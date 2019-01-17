Всех подкинуло ударной волной. СК показал видео взрыва на заводе в Ленобласти

Рабочие до последнего момента находились рядом с горящим зданием и бросились бежать только перед самым взрывом.

Следственный комитет РФ обнародовал видео с камеры наблюдения на заводе в городе Кингисеппе Ленинградской области. В её объектив попал сам момент взрыва, прогремевшего накануне.

Пожар на заводе в г. Кингисеппе сняли камеры наблюдения.



По факту травмирования пятерых рабочих возбуждено уголовное дело. В помещении завода ООО «Полипласт-Северо-Запад» в ходе работ с использованием «болгарки» произошло возгорание готового продукта - суперпластификатора pic.twitter.com/jBXNcJEa6f — Следственный комитет (@sledcom_rf) January 17, 2019

На этих кадрах видно, что, пока внутри здания бушевал пожар, рядом было много людей. В определённый момент они, очевидно, поняли, что становится слишком опасно, и бросились бежать. В этот момент и произошёл взрыв.

Напомним, взрыв на заводе "Полипласт" в городе Кингисепп произошёл накануне примерно в полдень. Пострадало четыре человека. У них вторичные раны от разлетавшихся обломков здания. СК возбудил уголовное дело.