В Иркутской области проводят проверку из-за заболевания студентов гепатитом

В колледже в связи со вспышкой вируса введено медицинское наблюдение, проводятся дезинфекция и профилактика.

В Иркутской области прокуратура города Братска проводит проверку по факту заболевания двух студентов медицинского колледжа гепатитом А. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

— Прокуратура города Братска проводит проверку по факту выявления у двух обучающихся заболевания "вирусный гепатит А", — говорится в сообщении.

Проверку проводят с целью правовой оценки работы руководства учебного заведения и оценки выполнения норм санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как отмечается, заболевание у студентов было обнаружено в декабре 2018 года. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в беседе с ТАСС сообщили, что до 28 января в колледже введён режим карантина.

За учащимися ведётся медицинское наблюдение, проводятся дезинфекция и профилактика. Директор колледжа Ирина Котова рассказала, что занятия продолжаются. По её словам, одна из студенток заболела после того, как съела немытое яблоко.

Как ранее писал Лайф, в прошлом году в Приамурье у 26 детей обнаружили гепатит С.