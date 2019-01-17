"Истерить будешь?". Студент заказал родителей и сестру, и теперь идёт под суд

Молодой человек хотел получить в наследство дом на побережье Чёрного моря и другое имущество.

Материалы дела молодого человека из Сочи, который в январе 2018 года нанял киллера для убийства родителей и маленькой сестры из-за наследства, переданы в суд. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

23-летний студент решил организовать убийство всей семьи, чтобы получить дом на побережье Чёрного моря и остальное имущество. О своём плане он рассказал другу, который обратился в полицию. После этого молодого человека ловили на живца — роль киллеров сыграли оперативники. Он сообщил "исполнителям" расположение комнат в доме, камер видеонаблюдения, о собаке и даже передал охотничий нож и средства конспирации. Оплатой убийства должны были стать три миллиона рублей.

После известий о смерти своей семьи студент пообещал не выдать свою причастность к преступлению, вести себя "как подобает сыну — со всеми слезами и тому подобным". На оперативном видео "киллеры" спрашивают у него: "Истерить будешь?", на что он утвердительно машет головой.

— Получив 26 января 2018 года информацию и подтверждающие материалы об убийстве родителей и малолетней сестры, фигурант написал расписку и передал её "исполнителю". После этого молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов, — уточнили в главке.

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