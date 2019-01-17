"+100500 к карме". На Байкале сотрудники МЧС спасли от смерти пухленькую нерпу

Животное лежало прямо на льду озера, открытой воды рядом не было. Нерпа не могла самостоятельно найти лунку.

В Иркутской области сотрудники МЧС России спасли нерпу. Об этом сообщается в посте в официальном аккаунте ГУ МЧС региона в "Инстаграме".

Спасатели обратили внимание на животное, лежавшее прямо на льду Байкала. Рядом с нерпой не было открытой воды. Сотрудники МЧС наблюдали за ней сутки. Нерпа пыталась самостоятельно найти лунку, но так и не смогла это сделать.

— Тогда спасатели на носилках принесли нерпу на сушу и вызвали ветеринаров. Медики осмотрели нерпу и обработали раны, — говорится в комментарии к видеозаписи и фотографии с животным.

После этого сотрудники МЧС самостоятельно проделали лунку и отпустили животное в воду. Нерпа ещё сутки приплывала к лунке, а после скрылась в водах Байкала.

— +100500 к карме спасателям, — резюмировали в посте.

Ранее Лайф рассказывал, как на Камчатке спасатели помогли одной нерпе добраться до воды, а другую спасли от напавшей на неё стаи собак.