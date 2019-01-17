Двухколёсный монстр. В России самокат впервые насмерть задавил пешехода

Инцидент произошёл летом в Москве, когда 34-летний житель города сбил 88-летнего пенсионера на одной из улиц.

В России самокат впервые насмерть сбил человека. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошёл в июле 2018 года, однако дело было возбуждено лишь сейчас. 34-летний Илья Васильев, двигаясь на двухколёсном электросамокате IceWheel S8, задавил 88-летнего Алексея Чёрного. От удара пожилой мужчина скончался на месте.

Теперь Васильева ждёт суд. Как отмечается, это может быть не только первый подобный случай в России, но и во всём мире.

Лайф рассказывал, как владелец компании Segway миллионер Джими Хеселден разбился на самокате, упав со скалы.