Нет веселью! Роскомнадзор ограничил доступ к информации о продаже закиси азота

На основании решения суда запрещённые объявления были удалены с 35 интернет-ресурсов.

В России начали бороться с розничной продажей закиси азота, которая используется некоторыми людьми в качестве веселящего газа. Для предотвращения её незаконного распространения Роспотребнадзор направил в судебные органы соответствующие заявления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор и Роспотребнадзор уже отчитались о проделанной работе. Так, на основании решений суда был ограничен доступ к информации на 73 интернет-ресурсах о продаже веселящего газа. Запрещённые объявления удалены с 35 интернет-ресурсов. Также ограничен доступ к 27 различным порталам, где продаётся закись азота.