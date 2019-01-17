Власти Хакасии объяснили увольнение замминистра на фоне скандала с премиями

В региональной администрации утверждают, что у Спиридоновой якобы закончился контракт, а недовольство 500-процентными выплатами "ближнему кругу" губернатора-коммуниста Валентина Коновалова тут ни при чём.

Заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова, возмутившаяся тем, что чиновникам назначили премии в размере 200–500 процентов от ежемесячного оклада, была уволена якобы потому, что у неё истёк срок контракта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника Управления пресс-службы и информации главы региона Ирину Бутенко.

— Замминистра финансов республики Хакасия Галина Спиридонова была уволена 26 декабря 2018 года в связи с истечением срока контракта, — сказала она.

Как ранее стало известно, перед Новым годом глава Хакасии Валентин Коновалов — представитель КПРФ, избранный губернатором 11 ноября, — выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленных чиновников своей администрации. Среди премируемых — 15 человек, в том числе замы Коновалова и министры. Большинство из них проработали на своих постах от двух недель до полутора месяцев.

Заместитель губернатора Хакасии Юлия Исмагилова, к примеру, "за успешное выполнение отдельных заданий по поручению главы республики" получила по итогам года премию в размере 300% ежемесячного оклада. Кроме того, другим распоряжением премирована ещё на 200%. В общей сложности чиновница получила миллион рублей.

Из распоряжения о награждении Спиридонова узнала, что премии полагаются в том числе министрам и руководителям ведомств, среди которых и министр финансов Ирина Войнова. Заместительница, в свою очередь, обратилась к главе ведомства с вопросом, не стыдно ли ей перед коллективом за столь огромную премию. Именно после этого, как сообщили местные СМИ, Спиридонова лишилась должности.