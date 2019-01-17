На Australian Open бабушки-болельщицы едва не подрались за сувенир от Соболенко

Женщины за разные концы поймали повязку, брошенную белоруской на трибуну после победы над британкой Кэти Бултер.

Пожилые болельщицы едва не устроили драку на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Видео схватки старушек за сувенир от белоруски Арины Соболенко в своём микроблоге опубликовал журналист Джедд Зетцер.

Зетцер сообщил, что после победы над Кэти Бултер белорусская теннисистка бросила на трибуны повязку с головы и напульсники в качестве сувениров.

Женщины поймали повязку за разные концы и не могли решить, кто из них заберёт её на память.

— Лучшее, что я видел на Australian Open! Две старушки сражаются за повязку Арины Соболенко, которую она бросила в толпу! — подписал видеозапись журналист.

This is the greatest thing I’ve seen at the #AusOpen⁠ ⁠!



Two old ladies fighting over Aryna Sabalenka’s headband, which she threw into the crowd!



Security came and escorted both women from the stadium. They also took the headband away as neither of the ladies would let go. pic.twitter.com/tv0I2mdaTt — Jedd Zetzer (@JeddZetzer) 16 января 2019 г.

Видео с борьбой старушек за повязку набрало более 38 тысяч просмотров. Как отмечается, в ситуацию пришлось вмешаться охранникам. Они разняли бабушек, не отдав повязку ни одной из них, а после увели зрительниц с трибуны.

Ранее Лайф писал, что россиянку Марию Шарапову на Australian Open не узнал охранник.