На Australian Open бабушки-болельщицы едва не подрались за сувенир от Соболенко

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На Australian Open бабушки-болельщицы едва не подрались за сувенир от Соболенко

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Женщины за разные концы поймали повязку, брошенную белоруской на трибуну после победы над британкой Кэти Бултер.

Пожилые болельщицы едва не устроили драку на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Видео схватки старушек за сувенир от белоруски Арины Соболенко в своём микроблоге опубликовал журналист Джедд Зетцер.

Зетцер сообщил, что после победы над Кэти Бултер белорусская теннисистка бросила на трибуны повязку с головы и напульсники в качестве сувениров.

Женщины поймали повязку за разные концы и не могли решить, кто из них заберёт её на память.

— Лучшее, что я видел на Australian Open! Две старушки сражаются за повязку Арины Соболенко, которую она бросила в толпу! — подписал видеозапись журналист.

Видео с борьбой старушек за повязку набрало более 38 тысяч просмотров. Как отмечается, в ситуацию пришлось вмешаться охранникам. Они разняли бабушек, не отдав повязку ни одной из них, а после увели зрительниц с трибуны.

Ранее Лайф писал, что россиянку Марию Шарапову на Australian Open не узнал охранник.

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