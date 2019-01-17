Блогер перекрыл Новый Арбат для съёмок клипа — видео

В Москве Давид Манукян, также известный как блогер dava_m, перекрыл улицу Новый Арбат для съёмок клипа. Отрывок из клипа опубликовала напарница Манукяна Карина Лазарьянц.
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НАШ новый ТРЕК Для ВАС родные ❤️ DAVA feat. Kara Kross -BOOOM Сделано в SBK: ⚡️ @keamsound ⚡️ ✅Снимайте видео под наш трек ✅Отмечайте @karinakross @dava_m ✅Самые креативные попадут к нам в истории ❤️ ✅Ну и по традиции 2000 р за самый креативный комментарий #BOOOM #треки #трек #cool #музыка #musically #tiktok #music #dance #dancehall #танец #танцы #танцынатнт #дом2 #блондинка #пранк #тачки #тюнинг
Как пишет агентство "Москва", ГИБДД начала проверку по факту перекрытия улицы.
— Данная информация проверяется. Устанавливаем личности граждан, запечатлённых на видео, и пытаемся с ними связаться, — сказали в ГИБДД.
В прошлом году для съёмок своего клипа певица Yaxana перекрыла движение на МКАД.
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