Блогер перекрыл Новый Арбат для съёмок клипа — видео

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Блогер перекрыл Новый Арбат для съёмок клипа — видео

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Фото: © Instagram/dava_m

Давид Манукян со своей напарницей прошлись прямо по проезжей части, мешая движению транспорта.

В Москве Давид Манукян, также известный как блогер dava_m, перекрыл улицу Новый Арбат для съёмок клипа. Отрывок из клипа опубликовала напарница Манукяна Карина Лазарьянц.

Как пишет агентство "Москва", ГИБДД начала проверку по факту перекрытия улицы.

— Данная информация проверяется. Устанавливаем личности граждан, запечатлённых на видео, и пытаемся с ними связаться, — сказали в ГИБДД.

В прошлом году для съёмок своего клипа певица Yaxana перекрыла движение на МКАД.

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