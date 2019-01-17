Петицию за отставку Левченко после охоты на медведя подписали 30 тыс. россиян

Автор петиции поясняет, что его сердце облилось кровью от "бесчеловечного поступка" главы Иркутской области.

В Сети набирает популярность петиция за отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко после незаконной охоты на спящего медведя. Документ уже подписали почти 30 тысяч россиян.

Петиция адресована президенту РФ Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву и генпрокурору Юрию Чайке. Автор документа поясняет, что необходимо разобраться в деле с расстрелом спящего медведя. От увиденной на кадрах жестокости у него сердце облилось кровью, поясняет Александр Солуков.

В петиции он призывает отправить Левченко в отставку, запретить охоту на медведей, ведь косолапый — символ России. Автор документа также обратился и к Чайке с просьбой проверить видео расстрела медведя, после чего предъявить Левченко законные обвинения.

Ранее в Сети появилась видеозапись охоты, на которой губернатор застрелил спящего медведя. Затем уже мёртвое животное выволокли из берлоги верёвкой. При этом в пресс-службе губернатора уверяют, что охота состоялась на законных основаниях осенью 2016 года. Полиция проверяет эту информацию.