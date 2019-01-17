Беглов назначил шесть новых председателей комитетов Смольного

Перестановки в администрации Северной столицы уже положительно оценили в Общественной палате РФ, где сочли действия врио главы города свидетельством его абсолютной уверенности в своих силах и наличия стратегического плана развития региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил шесть новых председателей комитетов городской администрации. О кадровых перестановках сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно решению врио губернатора Северной столицы, комитет по здравоохранению возглавил Дмитрий Лисовец, за плечами которого 13 лет работы на посту главврача сестрорецкой больницы № 40. Председателем городского комитета по инвестициям назначен Роман Голованов. Для чиновника это стало возвращением, поскольку ранее он трудился в данной структуре Смольного на протяжении десяти лет. Последний год Голованов проработал в одном из отделений Внешэкономбанка в Москве.

Комитетом территориального развития будет руководить глава Сестрорецка Александр Бельский. Чиновник будет курировать работу районных и муниципальных властей. Вернулся в Смольный председателем комитета имущественных отношений Валерий Калугин, который до 2015 года возглавлял комитет по земельным ресурсам. Последние четыре года он работал в бизнесе.

Продвинулся по карьерной лестнице и замглавы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко. Чиновник возглавил структуру Смольного, где работает с 2002 года. После двух десятков лет успешной деятельности в Тюмени и Москве в Санкт-Петербург вернулся Юрий Калабин. Он будет руководить комитетом по промышленной политике.

Перестановки в Смольном уже положительно оценили в Общественной палате РФ. Так, директор Института проблем демократии, член ОП Максим Григорьев считает, замена и подбор людей в команду Беглова вызывает уважение.

— Я вижу такой мощный потенциал, который связан с тем, что врио привлекает тех людей, которые связаны с Петербургом и которые получили, в том числе, опыт работы и на федеральном уровне. Эти люди, которые так или иначе, во-первых, с одной стороны компетентны, а во-вторых, большинство из них родились или имели непосредственное отношение к Петербургу. Как происходит замена и подбор людей в эту команду, это тоже вызывает уважение, потому что видно, что с одной стороны, это было сделано уже после того, как человек детально ознакомился с ситуацией в городе, а с другой стороны, это делается очень системно, планомерно и масштабно, — сказал он Лайфу.

По мнению Григорьева, действия Беглова говорят о его абсолютной уверенности в собственных силах и наличии стратегического плана развития и точном понимании своих дальнейших шагов. Член Общественной палаты считает, что врио губернатора Санкт-Петербурга формирует свою команду на продолжительный, серьёзный промежуток времени.