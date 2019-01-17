Серия взрывов прогремела в университете во Франции — видео

В городе Лионе на востоке Франции прогремел взрыв в здании университета. За ним последовал сильный пожар. Об этом сообщает The Mirror.
BREAKING Lyon university explosion sends huge fireball spewing from building https://t.co/NGlxjrWNTO pic.twitter.com/J7cffLkOv3— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) January 17, 2019
На кадрах, которые появляются в Сети, видно, что горение сопровождается новыми взрывами. Здание кампуса оцеплено полицией.
Incendie au campus #Doua à #Lyon pic.twitter.com/txW0QY5kk2— أماليا (@na2s_) January 17, 2019
Напомним, 12 января взрыв также прогремел в Париже. Погибло несколько человек.
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