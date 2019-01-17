Серия взрывов прогремела в университете во Франции — видео

В городе Лионе на востоке Франции прогремел взрыв в здании университета. За ним последовал сильный пожар. Об этом сообщает The Mirror.

BREAKING Lyon university explosion sends huge fireball spewing from building https://t.co/NGlxjrWNTO pic.twitter.com/J7cffLkOv3 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) January 17, 2019

На кадрах, которые появляются в Сети, видно, что горение сопровождается новыми взрывами. Здание кампуса оцеплено полицией.

Напомним, 12 января взрыв также прогремел в Париже. Погибло несколько человек.