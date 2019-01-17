Серия взрывов прогремела в университете во Франции — видео

Читайте также

Серия взрывов прогремела в университете во Франции — видео

6421

В городе Лионе на востоке Франции прогремел взрыв в здании университета. За ним последовал сильный пожар. Об этом сообщает The Mirror.

На кадрах, которые появляются в Сети, видно, что горение сопровождается новыми взрывами. Здание кампуса оцеплено полицией.

Напомним, 12 января взрыв также прогремел в Париже. Погибло несколько человек.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×