В Казахстане разрабатывают свою версию Lada

Инициаторы проекта рассказали, что работают над автомобилем, подобным Uz-Daewoo и российской машине.

В Казахстане планируют создать отечественную марку автомобиля. Об этом сообщает издание "Казинформ" со ссылкой на заявление руководителя Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана Андрея Лаврентьева.

— Это будет отечественная марка, как узбекистанская Uz-Daewoo и российская Lada, — сказал Лаврентьев.

По его словам, в финансировании проекта заинтересованы иностранные инвесторы, в том числе китайская марка Jac. На данный момент неизвестно, как будет называться автомобиль, когда именно он выйдет на рынок.

Как отмечается, в настоящее время в Казахстане работают несколько предприятий, которые производят машины марок Lada, Kia, Hyundai, Skoda, Chevrolet и Iveco.

Как ранее писал Лайф, Казахстан стал лидером по продажам марки Lada за рубежом.