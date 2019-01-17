"Нормальные люди спят". В Чите депутат призвала отрубать на ночь свет малоимущим

Борисова заявила, что заставить платить за электричество жильцов бараков невозможно: "денег у них нет".

Депутат Думы Читы Екатерина Борисова предложила отрубать по ночам свет малоимущим, которые незаконно используют электричество для отопления домов. С этим заявлением народный избранник выступила на заседании комитета ЖКХ сегодня, 17 января.

— Вообще, по логике надо на ночь им отрубать свет, как у нас делают на дачах. И всё, не будут топить, — цитирует Борисову Zab.ru.

Речь шла о неблагоустроенных домах, которые официально находятся на печном отоплении. Борисова заявила, что заставить платить за свет жильцов бараков невозможно: "денег у них нет".

Предложение депутата вызвало волну критики в её адрес. Однако от своей позиции Борисова не отступилась и заявила, будто "все нормальные люди по ночам спят". Она подчеркнула, что "не нужно людям еду готовить, для чего свет нужен?" По словам депутата, 80% жителей бараков отапливаются с помощью электроэнергии, но не оплачивают данную услугу. От этого не должны пострадать добросовестные жители.