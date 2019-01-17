"Аэрофлот" отменил 26 рейсов из-за метели

"Аэрофлот" на сегодня и завтра отменил 26 международных и внутренних рейсов. Всё связано с ожидаемой метелью и гололедицей в Москве. Об этом авиакомпания сообщает на своём сайте.

На четверг отменены 13 рейсов, которые должны были вылететь из Шереметьево. Среди них рейсы в Мурманск, Архангельск, Софию, Лион, Таллин, Анталью, Анапу, Осло, Вену, Казань, Ростов, Прагу и Стамбул. Также отменили 11 рейсов, которые должны были прибыть в столичный аэропорт.

Меж тем в пятницу отменены два рейса, прибывающие в Москву из Антальи и Вены.

Сегодня и завтра в Москве и Подмосковье ожидаются метель и гололедица. Синоптики прогнозируют, что в регионе сильно ухудшится видимость.