"Начал играть, прикусывал." В Омском цирке рассказали о нападении леопарда

Руководитель культурного заведения отметил, что пострадавший сам нарушил технику безопасности.

Леопард в Омском цирке напал на помощника дрессировщика, когда захотел поиграть. Об этом рассказала директор арены Елена Агафонова в беседе с телеканалом "360".

— Подошёл сзади животного, сократил необходимую дистанцию. Леопард не напал, скорее начал играть с ним, прикусывал. Ему сразу была оказана первая медицинская помощь, вызвана скорая помощь, — рассказала Агафонова.

По её словам, пострадавший нарушил технику безопасности и спровоцировал животное.

Как ранее писал Лайф, помощника дрессировщика госпитализировали, несмотря на то что тяжких телесных повреждений у него не было обнаружено.