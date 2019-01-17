Космодром Восточный проверят на блох, тараканов и клещей

Космодром Восточный в Амурской области планируют обследовать на заселённость синантропными членистоногими. Об этом сообщается в размещённой на сайте госзакупок документации.
— Ставится задача выявить наличие насекомых, их видов, места обитания и численность, а также выбрать метод и тактику борьбы с членистоногими, — сказано в документе на оказание услуг.
Стоимость контракта составляет 45 248,22 рубля. Он рассчитан до 31 декабря 2019 года.
Ранее Лайф писал об обнаружении критического дефекта на стартовом столе космодрома Восточный.
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