Космодром Восточный проверят на блох, тараканов и клещей

Стоимость контракта, рассчитанного до конца года, составляет чуть более 45 тысяч рублей.

Космодром Восточный в Амурской области планируют обследовать на заселённость синантропными членистоногими. Об этом сообщается в размещённой на сайте госзакупок документации.

— Ставится задача выявить наличие насекомых, их видов, места обитания и численность, а также выбрать метод и тактику борьбы с членистоногими, — сказано в документе на оказание услуг.

Стоимость контракта составляет 45 248,22 рубля. Он рассчитан до 31 декабря 2019 года.

Ранее Лайф писал об обнаружении критического дефекта на стартовом столе космодрома Восточный.