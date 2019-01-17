Космодром Восточный проверят на блох, тараканов и клещей

Читайте также

Космодром Восточный проверят на блох, тараканов и клещей

9

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Стоимость контракта, рассчитанного до конца года, составляет чуть более 45 тысяч рублей.

Космодром Восточный в Амурской области планируют обследовать на заселённость синантропными членистоногими. Об этом сообщается в размещённой на сайте госзакупок документации.

— Ставится задача выявить наличие насекомых, их видов, места обитания и численность, а также выбрать метод и тактику борьбы с членистоногими, — сказано в документе на оказание услуг.

Стоимость контракта составляет 45 248,22 рубля. Он рассчитан до 31 декабря 2019 года.

Ранее Лайф писал об обнаружении критического дефекта на стартовом столе космодрома Восточный.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×