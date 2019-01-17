Собчак объяснила свою неожиданную поездку в Киев

Читайте также

Собчак объяснила свою неожиданную поездку в Киев

10

Ксения Собчак. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Журналистка Ксения Собчак объяснила, зачем поехала в Киев. Телеведущая отмечает, что ее визит в украинскую столицу не связан с политикой. Говорит, навещала подругу.

— Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста, невозможно, да? Ад какой-то, — пишет она в своем телеграм-канале.

Как уже сообщалось, телеведущая Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев. При этом она находится в списке "Миротворца" за поездку в Крым в 2014 году.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×