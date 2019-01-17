МИД Китая назвал образцовыми отношения Москвы и Пекина

Официальный представитель ведомства отметила, что отношения КНР и РФ не подвержены влиянию изменений на международной арене.

Отношения России и Китая стали образцовыми, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга, комментируя заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о двустороннем сотрудничестве.

— Никакие внешние силы не смогут изменить наши двусторонние отношения, которые стали образцом взаимоотношений между крупными странами, — заявила Хуа Чуньин.

Дипломат отметила, что в Китае высоко ценят положительные заявления Лаврова касательно отношений двух стран. Она подчеркнула, что высокий уровень развития отношений Москвы и Пекина служит интересам не только региональных стран, но и всего мира.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции заявил о весьма значительных перспективах России и Китая в сферах торговли, экономики и инвестиций.

Лайф сообщал об уверенности Лаврова в том, что США видят в России и Китае конкурентов.