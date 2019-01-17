Под угрозой — дети. В Грузии зафиксирована вспышка кори

Население призывают срочно обратиться за бесплатными прививками. Не исключено, что инфекцию "завезли" из соседнего Азербайджана.

В Грузии в последние две недели резко увеличилась заболеваемость корью. По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, речь идёт о 312 заболевших с начала января, причём большинство из них — дети.

— В ближайшие дни правительство примет решение о радикальных мерах по борьбе с этой болезнью. Мы должны осознать, что в стране есть вспышка заболевания корью, и население должно обратиться за бесплатными прививками, — приводят слова Гамкрелидзе местные СМИ.

Ранее Лайф сообщал, что пугающая ситуация в связи с распространением кори возникла на Украине. За последние две недели корью заболели почти три тысячи жителей Незалежной (из них 1680 — дети), а сегодня стало известно о третьем летальном случае.

Что касается России, то вспышка кори накануне была зафиксирована во Владимирской области. Всего выявлено 25 заболевших. По предварительным данным, заболевание завезли из Азербайджана, большинство заболевших — цыгане.

Корь — вирусная инфекция, при которой возникает интоксикация, лихорадка и особая сыпь, а также поражаются слизистые оболочки органов зрения и дыхательных путей. Корь очень опасна осложнениями и может привести к летальному исходу.