Люди спасались через окна. В Перми загорелся крупный бизнес-центр

В Перми загорелся крупный бизнес-центр на улице Монастырской. Прибывшим сотрудникам МЧС пришлось вызволять людей из кабинетов через окна, сообщает местное издание "Звезда".
Некоторые даже сами выпрыгивали, о чём свидетельствует видео, опубликованное в социальных сетях.
В региональном управлении экстренного ведомства сообщили, что всех в итоге эвакуировали. Пожару присвоили второй уровень сложности. Его ликвидацией занимаются 24 человека на восьми единицах техники. По предварительным данным, пострадало два человека.
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