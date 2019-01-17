На западе Украины разрешили петь и выступать на русском языке

Общественники подали иск на обжалование моратория регионального совета в октябре прошлого года.

Во Львовской области суд снял запрет на публичное использование "русскоязычного культурного продукта". Об этом сообщила пресс-служба общественного движения "Украинский выбор".

— Суд признал противоправным и недействительным решение Львовского областного совета "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области" и (...) приостановил действие решения, — говорится в сообщении.

Напомним, общественное движение "Украинский выбор — право народа" обжаловало в суде запрет на публичное исполнение русских песен на территории Львовской области, который ввёл региональный совет.