МИД РФ предрёк Украине самые грязные президентские выборы за всю историю страны

По оценке ведомства, Киев использует стартовавшую избирательную кампанию в качестве повода для нагнетания антироссийской истерии.

Президентская гонка на Украине в 2019 году "имеет все шансы стать наиболее грязной и скандальной за всю историю" независимости государства. Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

— В своём стремлении любыми способами "удержаться на плаву" действующее руководство Незалежной переходит все границы, принимая откровенно антидемократические, антинародные решения, — говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве считают, что украинская верхушка использует стартовавшую избирательную кампанию в качестве повода для нагнетания антироссийской истерии. Яркие примеры тому — постановление ЦИК Украины о закрытии всех избирательных участков на территории РФ и запрет на посещение выборов российским наблюдателям. Из-за этих действий миллионы украинцев, находящихся в РФ, лишены возможности голосовать.

В МИД РФ подчеркнули, что происходящее свидетельствует о том, что "Порошенко и его окружение расписываются в собственной слабости, невыполнении громких предвыборных обещаний пятилетней давности и неспособности вывести страну из углубляющегося кризиса".

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. В день старта избирательной кампании — 31 декабря 2018 года — ЦИК страны ликвидировала все пять участков для голосования в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.