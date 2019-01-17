Из-за видео с "голодным" мальчиком в школах города решили запретить телефоны

В Набережных Челнах перед началом занятий ученикам предложат оставить устройства в специальных ячейках.

В школах Набережных Челнов могут быть введены ограничения на использование учащимися мобильных телефонов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления образования и по делам молодёжи исполкома города Винер Харисов, пишут "Челнинские известия".

Чиновник рассказал, что подобная практика уже действует в одной из городских школ. Он отметил, что решение было согласовано с родительским комитетом.

— Каждый ученик оставляет сотовый, а при выходе забирает его — так телефон не мешает ему, не отвлекает от уроков. Такую практику мы будем использовать и в других школах, — рассказал Харисов, отметив, что в каждом случае запрет на пронос телефонов в класс будет согласовываться с родительским комитетом.

Как отмечается, подобная мера может снизить количество конфликтов между учащимися и педагогами. Иногда ученики специально провоцируют учителей, чтобы снять их реакцию на видео.

Ранее Лайф писал, что в одной из школ Набережных Челнов учителя не пустили в столовую голодного школьника. Учительница назвала случившееся провокацией со стороны старшеклассников.