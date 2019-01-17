Участники схемы Шестуна дали на него показания следствию

В Генпрокуратуре отметили, что бывший глава Серпуховского района Подмосковья отчуждал в свою собственность и собственность близких ему людей объекты имущества путём проведения фиктивных аукционов.

Участники схемы экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который обвиняется в мошенничестве, отчуждении, легализации и перепродаже муниципального имущества, дали на него показания следствию. Об этом в интервью на интернет-канале "Эфир" заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

— Они сказали, что фактически являлись номинальными лицами в проведении аукционов и сделок по покупке недвижимости, что финансовые средства они получали от Шестуна и близких ему лиц, — сказал Куренной.

По его словам, они во время заключения этих сделок не несли никаких материальных расходов, а впоследствии продавали объекты людям или фирмам, "на которых им покажут".

В ГП РФ отметили, что Шестун отчуждал в свою собственность и собственность близких ему людей объекты путём проведения фиктивных аукционов. Недвижимое имущество впоследствии переводилось на приближённые экс-главе района или подконтрольные ему юридические лица.

— Чтобы усложнить процедуру отслеживания владения этой недвижимостью, проводились многократные сделки по продаже, перепродаже этих земельных участков, этих объектов недвижимости. Участки дробились, объединялись, — резюмировал официальный представитель Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обнаружила у Шестуна более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки. Также у подозреваемого чиновника нашли 22 автомобиля.

Напомним, экс-главу Серпуховского района Подмосковья обвиняют в превышении должностных полномочий, в связи с чем он был арестован. Свою вину подозреваемый не признаёт.