Участники схемы Шестуна дали на него показания следствию

Участники схемы экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который обвиняется в мошенничестве, отчуждении, легализации и перепродаже муниципального имущества, дали на него показания следствию. Об этом в интервью на интернет-канале "Эфир" заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
— Они сказали, что фактически являлись номинальными лицами в проведении аукционов и сделок по покупке недвижимости, что финансовые средства они получали от Шестуна и близких ему лиц, — сказал Куренной.
По его словам, они во время заключения этих сделок не несли никаких материальных расходов, а впоследствии продавали объекты людям или фирмам, "на которых им покажут".
В ГП РФ отметили, что Шестун отчуждал в свою собственность и собственность близких ему людей объекты путём проведения фиктивных аукционов. Недвижимое имущество впоследствии переводилось на приближённые экс-главе района или подконтрольные ему юридические лица.
— Чтобы усложнить процедуру отслеживания владения этой недвижимостью, проводились многократные сделки по продаже, перепродаже этих земельных участков, этих объектов недвижимости. Участки дробились, объединялись, — резюмировал официальный представитель Генпрокуратуры.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обнаружила у Шестуна более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки. Также у подозреваемого чиновника нашли 22 автомобиля.
Напомним, экс-главу Серпуховского района Подмосковья обвиняют в превышении должностных полномочий, в связи с чем он был арестован. Свою вину подозреваемый не признаёт.
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