Порошенко заявил, что закон о "церковном рейдерстве" не допустит кровопролития

Украинский лидер утверждает, что документ позволит мирно переводить канонические приходы в "новую церковь".

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который даже в местных СМИ фигурирует как закон о "церковном рейдерстве". Лидер Незалежной утверждает, что принятый Верховной радой документ призван якобы не допустить кровопролития при переводе канонических приходов в "новую церковь".

— Для чего это делается? Для того, чтобы не пролилась кровь. Закон должен всё урегулировать, — заявил Порошенко в ходе молебна в Свято-Михайловском кафедральном соборе в Житомире.

Напомним, что закон о "церковном рейдерстве" позволит властям Киева лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) её храмов, а также другого имущества в случае, если прихожане проголосуют за переход конкретного храма под юрисдикцию украинской "новой церкви". За проголосовали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.