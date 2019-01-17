​Краснодарский судья, сбивший студентку на пешеходном переходе, подал в отставку

Военный судья из Краснодара Арсен Крикоров, который за рулём автомобиля KIA Optima сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе, написал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского гарнизонного военного суда.

— 16 января 2019 года судьёй Крикоровым А.В. подано заявление о прекращении его полномочий, — уточнили в инстанции.

Ранее в соцсетях появилось видео того, как военный судья сбил 18-летнюю студентку на пешеходном переходе, а затем попытался замять ДТП и запугать свидетелей. Инцидент произошёл в ночь на 22 декабря 2018 года, но огласку получил лишь сейчас. Позже очевидец рассказал, как очевидцы не дали служителю Фемиды скрыться.