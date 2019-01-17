В Перми спасённую при пожаре женщину сразу увезли в роддом

Выбраться с третьего этажа беременной помогли очевидцы. Она боялась прыгать из окна.

В Перми после пожара в офисном здании доставлена в роддом женщина, находящаяся на девятом месяце беременности. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщает портал Properm.ru.

Как уточняется, женщина доставлена в родильное отделение.

— Люди просили девушку спрыгнуть, так как дым валил уже очень густой, но она не могла побороть страх. Позднее стало ясно почему, — рассказал в посте в "Фейсбуке" очевидец событий Вячеслав Варанкин.

По его словам, женщина спустилась сначала на козырёк здания с помощью раздвижной лестницы, а потом уже на тротуар.

Ранее Лайф сообщал, что в Перми загорелся крупный бизнес-центр. Людей из здания эвакуировали гуськом по пожарной лестнице.