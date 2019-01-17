Убийцы фигуриста Дениса Тена получили по 18 лет колонии

С призёром Олимпиады в Сочи расправились 19 июля прошлого года, преступники пытались украсть зеркала его машины.

Признанные виновными в убийстве фигуриста Дениса Тена получили по 18 лет колонии. Этот приговор вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты.

18 лет колонии получил Арман Кудайбергенов. К такому же сроку приговорили и Нуралы Киясова. Первому вменили кражу, разбой и убийство, Киясову — разбой и убийство. На скамье подсудимых есть ещё и третий фигурант Жанар Толыбаева, которую обвиняют в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору. Ей пока не огласили приговор.

Как уже сообщал Лайф, фигурист Денис Тен скончался 19 июля от ножевых ранений, которые ему нанесли грабители, пытавшиеся украсть зеркала с его машины. Несмотря на все усилия медиков, жизнь фигуристу спасти не удалось.