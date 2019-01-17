В Совфеде назвали комичными протесты Японии из-за действий пограничников у Курил

По словам Анатолия Широкова, российская сторона действует в соответствии с нормами международного права.

Протесты Японии из-за действий российских пограничников у острова Кунашир выглядят не очень убедительно, но весьма комично. Такое мнение Лайфу высказал член Совета Федерации Анатолий Широков.

Он добавил, что российская сторона действует в соответствии с нормами международного права.

— Если физические или юридические лица одного государства не вполне законно оказываются на территории другого государства, то они могут быть подвергнуты этим государством мерам административной юридической ответственности. Никаких вопросов здесь не может возникать, — сказал Широков.

По его словам, японская сторона может иметь собственное мнение, и это запретить нельзя.

— Представители нашей соседней страны, Японии, могут, конечно, иметь по этому поводу своё собственное мнение, запретить им это нельзя, но российская сторона действует строго в соответствии с международным и своим внутренним законом. Поэтому претензии здесь, ну, выглядят не очень убедительно, а если честно говорить, весьма комично, — резюмировал Широков.

Ранее стало известно, что 7 января Пограничная служба ФСБ России остановила два японских рыболовецких судна у острова Кунашир для проверки. Однако у рыбаков не было некоторых разрешительных документов, поэтому пограничники потребовали заплатить штраф. МИД Японии в этой связи заявил протест и назвал действия РФ "неприемлемыми".