Россиянин накопал на Колыме 10 кг золота и отделался за это штрафом

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Россиянин накопал на Колыме 10 кг золота и отделался за это штрафом

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Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей, а золото было обращено в государственный доход.

В Магаданской области в автомобиле 39-летнего мужчины нашли 10 килограммов самородного золота, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Летом 2018 года мужчина добыл самородный драгоценный металл с целью реализации, используя специальные инструменты: металлоискатель, шансовый инструмент, деревянный лоток и алюминиевый шлюз для промыва золота.

Общая стоимость изъятого драгоценного металла составила 21 миллион 732 тысячи рублей. Свою вину золотоискатель полностью признал, мужчине был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

— Самородное золото обращено в доход государства, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что у жителя Магаданской области было изъято 17 килограммов золота на сумму свыше 37 миллионов рублей.

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