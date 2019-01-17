"Ракия готова". Жители сербского села Путиново пригласили президента РФ в гости

Все 12 жителей деревни Путиново на юге Сербии надеются, что в ходе визита в Белград президент России Владимир Путин выделит время и заедет к ним в гости. Об этом сообщает канал РТС.

— Кругом на метр снега, но мы дороги расчистили, наша кафана [кафе] "Крым" готова угостить высокого гостя, наша фирменная ракия [крепкий алкогольный напиток] тоже готова. Добро пожаловать! — сказал один из путиновчан.

Высокогорная деревня расположена в нескольких километрах от административной границы с Косово. На протяжении 300 лет населённый пункт назывался Хаджинцы, но в 2015 году местные жители на сельском сходе решили переименовать его в честь президента России в благодарность за его заслуги в защите сербского народа.

К официальному визиту Владимира Путина в Белград подготовился и президент Сербии Александр Вучич. По данным местных СМИ, он собирается подарить российскому коллеге трёхмесячного щенка шарпланинской овчарки.