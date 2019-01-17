Женщина, спасённая из горящего бизнес-центра в Перми, родила здорового малыша

Напомним, что выбраться с третьего этажа будущей матери помогли очевидцы. Она боялась прыгать из окна.

Как уже сообщал Лайф, одной из тех, кого спасли из горящего бизнес-центра в Перми, оказалась женщина на 9-м месяце беременности. Её тут же доставили в больницу.

Как сообщили изданию Properm.ru в Минздраве Пермского края, женщина уже родила. Мать и ребёнок абсолютно здоровы и находятся под наблюдением врачей. Пол новорождённого пока не известен.

Напомним, что сегодня днём загорелся крупный бизнес-центр на Монастырской улице. Прибывшим сотрудникам МЧС пришлось вызволять людей из кабинетов через окна. Что касается будущей матери, то она спустилась сначала на козырёк здания с помощью раздвижной лестницы, а потом уже на тротуар.