Названа предварительная причина смерти продюсера "Дозоров"

К скоропостижной гибели кинопродюсера, актёра и сценариста Алексея Кублицкого мог привести оторвавшийся тромб. Как сообщает "Блокнот Волгоград", точную причину установит вскрытие.
Ранее сообщалось, что 46-летний продюсер умер 14 января в своей квартире в Москве. Продюсер фильмов "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Высоцкий: спасибо, что живой", "Млечный путь", "Ирония судьбы. Продолжение" и многих других будет похоронен в родном Волгограде 19 января.
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