"Фашистские варвары уничтожили". Раскрыт рапорт Жукова об освобождении Польши

В документе маршал подчёркивает, что благодаря стремительному продвижению войск гитлеровцам не удалось разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие.

В Москве впервые рассекретили рапорт командующего войсками Первого Белорусского фронта маршала Георгия Жукова об освобождении Польши в 1945 году. Документ был представлен на заседании рабочей группы Российского исторического общества, сообщает РИА "Новости".

Рапорт написал Жуков Государственному комитету обороны во главе с Иосифом Сталиным 29 января 1945 года. В нём сообщается, что за 17 дней наступательных боёв войсками пройдено до 400 километров.

В Москве впервые показали рапорт маршала Жукова об освобождении Польши в 1945 году. pic.twitter.com/W9KE1KQIfv — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 17 января 2019 г.

— Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено, — говорится в документе.

Жуков также подчеркнул, что благодаря стремительному продвижению войск гитлеровцам не удалось разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие.

В документе маршал отметил, что в ряде освобождённых городов — Лодзи, Радоме, Томашове, Быдгоще и других — были полностью сохранены все действующие предприятия, в том числе с оборудованием и запасами сырья.

Говорится и о столице Польши Варшаве, которую, по словам Жукова, немцы превратили в руины. Упоминает также о стёртых с лица земли крупнейших предприятиях, взорванных и сожжённых домах, разрушенном городском хозяйстве.

— Фашистские варвары уничтожили столицу Польши — Варшаву, с жестокостью изощрённых садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом, — сказано в рапорте.

Польша была оккупирована немецкими войсками с сентября 1939 г. по февраль 1945 г. За всё это время погибло около шести миллионов поляков, что составляет порядка 20 процентов от всего населения страны.