Боня, ко мне! Названы самые популярные породы и клички питомцев в России

Жители РФ чаще всего называют своих кошек Муся и Барсик, а собак — Боня и Джесси.

Специалисты выяснили, какие породы кошек и собак чаще всего предпочитают россияне и какие имена среди питомцев самые популярные. Об этом свидетельствуют результаты опроса проекта Mail.ru "Питомцы", пишет ТАСС.

Как отмечается, в опросе приняли участие хозяева 4288 собак и 6732 кошек. В рейтинге популярных пород собак 2018 года лидируют йоркширские терьеры, которые есть у 8% собаководов. Вторые по популярности — немецкие овчарки (5%). Далее идут чихуа-хуа (5%), лабрадор-ретриверы (4%) и таксы (4%).

Что касается породистых кошек, то чаще всего россияне заводят дома британских короткошёрстных (8%), шотландских вислоухих (5%), мейн-кунов (3%), сибирских (2%) и персидских кошек (2%).

— Самыми популярными кличками кошек и котов оказались Муся, Барсик, Василий, Семён и Рыжик. В топ кличек собак вошли Боня, Джесси, Арчи, Джек и Рэкс, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, исследование показало, что треть домашних животных в России никогда не осматривал ветеринар.