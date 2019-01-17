Президент Сирии Башар Асад планирует посетить Крым и Севастополь. Об этом журналистам сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

— Башар Асад выразил желание посетить Севастополь и Крым, — сказал Белик.

Асад рассказал российской делегации, что его дети, побывав в Крыму, теперь постоянно показывают фотографии оттуда. Они также нашли друзей на полуострове, с которыми переписываются.

— Мне тоже хотелось бы там побывать, — процитировал Асада глава группы дружбы между парламентами САР и РФ Дмитрий Саблин.

На встрече сирийскому лидеру подарили картину севастопольского художника, на которой изображён российский город-герой.