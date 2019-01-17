Учёные уточнили число вымирающих видов животных

По словам экологов, на грани вымирания находится свыше 600 видов животных, не включённых в Красную книгу.

Учёные назвали число видов животных, находящихся на грани вымирания. Об этом сообщает газета Independent.

— Когда эксперты из Международного союза охраны природы обновляют Красную книгу, у них не всегда хватает времени на качественную обработку данных по всем 90 тысячам видов [включённых в неё], — пояснил исследователь из Университета Неймегена Лука Сантини.

По его словам, часто информация в книге бывает некачественной или устаревшей, из-за чего весомую часть вымирающих видов эксперты просто не замечают.

Так, в Красную книгу не включено свыше 600 видов животных, находящихся на грани вымирания.

Под прямой угрозой исчезновения находится около пяти тысяч видов включённых в Красную книгу растений и животных. Как правило, их число растёт постоянно. Иногда благодаря усилиям экологов и властей некоторые виды покидают список.

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