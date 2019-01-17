В Британии арестовано российское судно "Кузьма Минин"

В Великобритании за долги арестован сухогруз "Кузьма Минин", относящийся к Мурманскому морскому пароходству. Об этом сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.
— Судно арестовано за имеющиеся долги судовладельца, — приводит его слова ТАСС.
Напомним, что в декабре это судно село у берегов Британии на мель. Его оттуда вскоре сняли, однако оно получило повреждение топливного бака. Перед этим сухогруз долгое время находился в Нидерландах из-за проблем судовладельца.
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