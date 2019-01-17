"Сам меня сбил". Уральского мэра признали невиновным в ДТП с мальчиком

Судмедэкспертиза признала телесные повреждения школьника не причинившими вреда его здоровью.

Мэр города Верхотурье Свердловской области Алексей Лиханов, который в октябре сбил 12-летнего мальчика и уехал, оставив его на трассе, невиновен. К таким выводам пришли правоохранители и закрыли административное дело. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное УГИБДД.

— Судмедэкспертиза признала телесные повреждения мальчика не причинившими вреда его здоровью. На этом основании дело было прекращено, — пояснили в управлении.

Речь идёт о статье 12.24. КоАП "Причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью". За "Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием" и "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения" ранее Лиханову выписали штраф на одну тысячу рублей.

Мэр Верхотурья на своём внедорожнике сбил ребёнка, перебегавшего дорогу на пешеходном переходе на улице Советской 24 октября. Лиханов вышел из машины, спросил мальчика, всё ли в порядке, но мальчик убежал со словами "Дяденька, я сам виноват!". Градоначальник тоже покинул место ДТП, не сообщив о случившемся в ГИБДД. Позже Лиханов заявил: "Мальчик сам меня сбил".