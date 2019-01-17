Дюжина по цене десятка. На Урале начали продавать яйца в упаковках по 12 штук

Выпуском занялась одна из местных птицефабрик, которая осудила действия "социально безответственных производителей".

Рефтинская птицефабрика в Свердловской области начала продавать яйца в упаковках по 12 штук. Об этом сообщила РИА "Новости" заместитель гендиректора птицефабрики по маркетингу Наталья Кузьмина. Она отметила, что производитель не намерен при этом повышать цены на свою продукцию, то есть жители Урала смогут купит 12 яиц по цене десяти.

— Нас действительно возмущает ситуация, когда производители пытаются ввести в заблуждение потребителей, потому что это всё равно продукция с неточным весом, а они начинают продавать яйца по 9 штук. Это, на мой взгляд, ущемляет права потребителя, это ведь базовый продукт в продуктовой корзине, — заявила представитель птицефабрики.

Отметим, что новую упаковку с дюжиной яиц уже презентовали главе региона Евгению Куйвашеву. Он опубликовал пост с фотографией продукции в "Инстаграме" и похвалил производителей за такой подход к делу. Однако позже "антикризисный" пост исчез со странички губернатора.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на появление в магазинах упаковок, в которых вместо привычного десятка девять яиц. После этого губернатор Куйвашев заявил, что региональные птицефабрики не будут прибегать к уменьшению количества яиц в упаковке, и предложил, напротив, увеличить их число в стандартном наборе.