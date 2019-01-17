И вас посчитали. Сбербанк рассказал, сколько россияне потратили в Новый год

Граждане РФ в основном расплачивались картами. В среднем за каникулы у каждого ушло 16 тысяч рублей.

Россияне потратили около 1,1 триллиона рублей на прошедшие новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка по итогам совместного исследования с оператором фискальных данных "Платформа ОФД".

— Расходы в период с 29 декабря 2018 года по 7 января 2019 года (включительно) составили 1,1 триллиона рублей. В среднем, рассчитываясь по безналу, россиянин потратил за праздники 16,1 тысячи рублей, — говорится в сообщении.

Как отмечается, показатель средней суммы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился впервые за четыре года.

Ранее сумму денег, которую россияне потратили на Новый год, подсчитал ВЦИОМ.