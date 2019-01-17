"Величайшая ценность". Глава МИД Белоруссии назвал главное достижение страны

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал суверенитет государства главным достижением страны за последние 30 лет. Слова главы ведомства приводит Белта.

— Наша страна является полноправным членом мирового сообщества, проводит независимую внешнюю политику. Это наше общее достижение и величайшая ценность, — сказал Макей.

По его словам, поводом для гордости также является дипломатическая служба. Макей отмечает, что она внесла важнейший вклад в становление государственности Белоруссии.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна подвергнута серьёзной ревизии на предмет суверенитета как на Западе, так и на Востоке, и в ближайшие году Белоруссию будут "пробовать на зуб".