"Величайшая ценность". Глава МИД Белоруссии назвал главное достижение страны

Читайте также

"Величайшая ценность". Глава МИД Белоруссии назвал главное достижение страны

6

Фото: © Flickr / Pavel Kovalev

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал суверенитет государства главным достижением страны за последние 30 лет. Слова главы ведомства приводит Белта.

— Наша страна является полноправным членом мирового сообщества, проводит независимую внешнюю политику. Это наше общее достижение и величайшая ценность, — сказал Макей.

По его словам, поводом для гордости также является дипломатическая служба. Макей отмечает, что она внесла важнейший вклад в становление государственности Белоруссии.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна подвергнута серьёзной ревизии на предмет суверенитета как на Западе, так и на Востоке, и в ближайшие году Белоруссию будут "пробовать на зуб".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×