Вучич лично встретил. Путин прибыл в Белград с официальным визитом

Сегодня у президента России насыщенный день: и переговоры с сербским коллегой, и подписание ряда документов, и участие в церемонии возложения венков к Монументу освободителям Белграда.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Белград с официальным визитом. Это первая зарубежная поездка лидера страны в этом году. Как сообщает корреспондент Лайфа с места событий, российского президента лично встретил его сербский коллега Александр Вучич.

Они пожали друг другу руки, после чего вместе сели в российский автомобиль Aurus из проекта "Кортеж".

Президент РФ будет в Сербии один день. За это время Путин и Вучич примут участие в церемонии возложения венков к Монументу освободителям Белграда, проведут официальные переговоры, подпишут ряд документов и выступят на совместной пресс-конференции. Уже вечером лидеры двух стран посетят храм Святого Саввы.