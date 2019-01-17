Вучич лично встретил. Путин прибыл в Белград с официальным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Белград с официальным визитом. Это первая зарубежная поездка лидера страны в этом году. Как сообщает корреспондент Лайфа с места событий, российского президента лично встретил его сербский коллега Александр Вучич.
Putin has arrived in Belgrade, Serbia https://t.co/bN2clnuLh2 pic.twitter.com/sW1JkccZ8m #Balkans— Liveuamap (@Liveuamap) 17 января 2019 г.
Они пожали друг другу руки, после чего вместе сели в российский автомобиль Aurus из проекта "Кортеж".
Президент РФ будет в Сербии один день. За это время Путин и Вучич примут участие в церемонии возложения венков к Монументу освободителям Белграда, проведут официальные переговоры, подпишут ряд документов и выступят на совместной пресс-конференции. Уже вечером лидеры двух стран посетят храм Святого Саввы.
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